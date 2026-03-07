Le scandale des torpilles : comment l’US Navy a failli perdre le Pacifique

Entre 1941 et 1943, la torpille Mark 14 accumulait les défaillances, sabotant les attaques des sous-marins américains dans le Pacifique : un scandale militaire et industriel majeur.

La récente destruction de la frégate iranienne Dena par une torpille américaine rappelle un paradoxe historique. L’arme aujourd’hui efficace fut autrefois l’un des plus grands échecs technologiques de l’US Navy. Entre 1941 et 1943, la torpille Mark 14 accumula les défaillances et transforma les attaques des sous-marins américains en série d’occasions manquées. Il fallut près de deux ans d’enquête, de tests et de conflits bureaucratiques pour corriger ce qui est resté dans l’histoire comme le « scandale des torpilles ».

Au large du Sri Lanka, le torpillage récent de la frégate iranienne IRIS Dena par un sous-marin américain constitue un épisode singulier dans l’histoire navale des États-Unis. C’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un bâtiment de surface est coulé par une torpille américaine dans un affrontement naval direct. Mais cet événement possède aussi une dimension presque symbolique. L’arme utilisée appartient à une lignée technologique dont les débuts furent marqués par l’un des échecs les plus douloureux de l’histoire de l’US Navy. Le souvenir de cet épisode reste profondément inscrit dans la mémoire institutionnelle de la marine américaine.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la force sous-marine américaine devait jouer un rôle essentiel dans la guerre menée contre le Japon, notamment dans l’interdiction du trafic maritime et la destruction des lignes logistiques nipponnes à travers le Pacifique. Pourtant, durant les deux premières années du conflit, de décembre 1941 jusqu’au milieu de l’année 1943, l’efficacité de ces sous-marins fut gravement compromise par des défauts majeurs et persistants affectant leur arme principale, la torpille Mark 14. Les historiens parlent même d’un « grand scandale des torpilles ».

Cette torpille à propulsion à vapeur, conçue dans l’entre-deux-guerres, devait représenter un progrès décisif par rapport à la torpille Mark 10 plus ancienne. Dotée d’une charge d’environ 230 kilogrammes d’explosif, elle incorporait plusieurs innovations technologiques, parmi lesquelles un détonateur magnétique destiné à faire exploser la charge sous la quille du navire visé afin de briser sa structure. En complément, un détonateur de contact devait assurer l’explosion en cas d’impact direct. Comme on l’a vu dans le cas de la Dena, une explosion sous la quille se révèle d’une efficacité redoutable et la cible peut couler en quelques minutes.

Un fiasco répété : des centaines de tirs sans résultat

Dès le début de la guerre dans le Pacifique, cette torpille devint rapidement célèbre, mais pas pour les bonnes raisons. Des centaines de tirs furent effectués par les commandants de sous-marins américains sans produire les effets attendus. Des solutions de tir impeccables, des attaques parfaitement préparées, menées à courte distance et avec une visée correcte, se soldaient fréquemment par l’absence totale de dégâts sur la cible.

Pour les équipages, ces échecs répétés furent une source de frustration profonde. Ils signifiaient non seulement la perte d’occasions de frapper la logistique japonaise, mais aussi un affaiblissement du moral dans une période où les sous-marins représentaient l’un des rares moyens offensifs dont disposaient les États-Unis après Pearl Harbor. Sans oublier que tirer une torpille prive un sous-marin de son atout le plus précieux, la clandestinité : alerté par le tir, l’ennemi dispose alors d’une occasion en or de le couler.

Des centaines de tirs parfaitement préparés, à courte distance, sans le moindre résultat : la torpille Mark 14 transformait les sous-marins américains en prédateurs désarmés face à la flotte japonaise.

Trois défauts qui se cumulent

Les problèmes techniques qui affectaient la Mark 14 se concentraient autour de trois défauts distincts qui, combinés, rendaient l’arme particulièrement peu fiable. Le premier concernait la profondeur de navigation de la munition. Les torpilles avaient tendance à courir environ trois mètres plus profondément que la profondeur réglée par les opérateurs. Cette erreur provenait d’un défaut de calibration : les essais, effectués en temps de paix, utilisaient des têtes d’essai plus légères que les charges de guerre réelles, ce qui modifiait l’équilibre de la torpille et faussait les résultats. En conséquence, de nombreuses torpilles passaient sous les cibles sans les toucher.

Le deuxième défaut concernait le détonateur magnétique lui-même, connu sous le nom de Mark 6. Celui-ci devait détecter le champ magnétique du navire ennemi et déclencher l’explosion sous la coque. En pratique, ce système provoquait souvent des explosions prématurées, parfois à plus de cent mètres de la cible. L’une des causes principales résidait dans les conditions d’essai : le système avait été testé essentiellement dans les latitudes nord des États-Unis, sans prendre en compte les particularités du champ magnétique dans les zones équatoriales où se déroulait la guerre du Pacifique.

Le troisième problème concernait le détonateur de contact. Même lorsque la torpille atteignait effectivement sa cible, le mécanisme chargé de déclencher l’explosion se révélait souvent défaillant. Le système de percussion se bloquait ou se brisait sous l’effet du choc, notamment lorsque l’impact se produisait à grande vitesse ou sous un angle défavorable. Les équipages rapportèrent ainsi de nombreux cas où l’on voyait clairement la torpille frapper la coque d’un navire sans que la charge n’explose.

Ces trois défauts formaient un cocktail fatal : une torpille qui naviguait trop profondément ne pouvait pas déclencher correctement le détonateur magnétique. Lorsque le problème de profondeur fut progressivement corrigé, les défaillances du système magnétique devinrent plus évidentes. Et lorsque celui-ci fut finalement désactivé, les faiblesses du détonateur de contact apparurent à leur tour.

Profondeur erronée, détonateur magnétique défaillant, détonateur de contact cassant : trois défauts qui se renforçaient mutuellement, rendant la Mark 14 inutilisable dans les conditions réelles du Pacifique.

La résistance bureaucratique du Bureau of Ordnance

La résolution de ces problèmes fut lente. Le Bureau of Ordnance de la marine américaine commença par refuser de reconnaître l’existence de défauts structurels et attribua les échecs signalés par les commandants de sous-marins à des erreurs humaines. Plusieurs commandants consignèrent pourtant méthodiquement les anomalies observées lors des attaques. Ce n’est qu’après des interventions directes du commandement de la marine et la réalisation d’essais en conditions réelles que les défauts furent finalement reconnus.

L’amiral Chester W. Nimitz, commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique, joua un rôle important dans la résolution du scandale. Ancien sous-marinier, il prit au sérieux les rapports des commandants dès 1942 et soutint les demandes de modification technique, ce qui conduisit à corriger progressivement le système de profondeur à la fin de 1942. Le commandant de la force sous-marine du Pacifique, l’amiral Charles A. Lockwood, bénéficia lui aussi du soutien de Nimitz lorsqu’il décida d’autoriser ses commandants à désactiver le détonateur magnétique — une décision que Nimitz valida parce qu’elle reposait sur l’expérience directe du combat.

1943 : la Mark 14 enfin opérationnelle

Les modifications définitives furent mises en place en 1943. Le détonateur magnétique fut progressivement désactivé dans le courant de l’année. Le mécanisme du détonateur de contact fut entièrement repensé et devint réellement fiable à partir de l’automne 1943. À partir de ce moment, la torpille Mark 14 devint une arme redoutablement efficace et les sous-marins américains purent infliger des pertes considérables à la marine marchande japonaise, contribuant de manière décisive à l’effondrement logistique de l’Empire nippon. L’introduction ultérieure de la torpille électrique Mark 18, inspirée d’un modèle allemand et ne laissant pas de sillage visible, compléta cet arsenal.

Deux ans perdus, des centaines d’occasions manquées : le scandale de la torpille Mark 14 illustre ce que coûte une culture qui protège ses ingénieurs plutôt qu’elle n’écoute ses combattants.

L’épisode demeure aujourd’hui un cas d’école dans l’histoire militaire et industrielle. Il illustre les dangers d’une technologie insuffisamment testée avant la guerre, la résistance bureaucratique face aux retours du terrain et le coût stratégique que peut représenter une telle rupture entre ingénieurs et utilisateurs. Un siècle plus tard, alors qu’une torpille américaine vient de couler la frégate iranienne Dena au large du Sri Lanka, cette leçon n’a rien perdu de son actualité.

