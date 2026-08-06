L’Espagne maîtresse du jeu : le football comme terrain de puissance

Le 19 juillet 2026, l’Espagne a remporté sa deuxième Coupe du monde masculine : elle détient désormais, fait inédit, les titres mondiaux masculin et féminin.

Cette suprématie ne doit rien au hasard : elle repose sur un écosystème — formation, entraîneurs, style — construit depuis plusieurs décennies.

Stades rénovés pour 2030, poids médiatique, diplomatie publique : le football est devenu pour Madrid un véritable instrument de puissance.

De victoire en victoire

En remportant, le 19 juillet 2026, sa deuxième Coupe du monde masculine de football, l’Espagne n’a pas seulement ajouté une étoile à son maillot : elle a aussi consacré un modèle sportif devenu un véritable instrument de puissance. Désormais détentrice simultanément des titres mondiaux masculin et féminin (ce qui constitue une première dans l’histoire du ballon rond), elle domine aussi les compétitions de jeunes, exporte ses entraîneurs, modernise ses stades et transforme ses succès en retombées économiques et diplomatiques. Cette suprématie ne tient toutefois ni au hasard, ni à l’éclosion ponctuelle d’une génération exceptionnelle mais bel et bien à un écosystème construit depuis plusieurs décennies.

Une deuxième étoile au firmament

Au stade MetLife de New York-New Jersey, la finale du Mondial 2026 opposait les deux premières nations du classement de la FIFA : l’Espagne, championne d’Europe en titre, et l’Argentine, championne du monde et d’Amérique du Sud en titre. Pendant 120 minutes, la Roja de Luis de la Fuente a imposé une nette supériorité avec vingt tirs contre seulement deux pour son adversaire. Le gardien argentin Emiliano Martínez a certes longtemps retardé l’échéance grâce à douze arrêts mais il a fini par céder à la 106ᵉ minute. Sur un centre de Pedro Porro, Nico Williams a remisé de la tête pour Ferran Torres, dont la demi-volée a offert la victoire à l’Espagne (1-0).

L’expulsion d’Enzo Fernández, sanctionné d’un second carton jaune à la fin du temps réglementaire, avait certes affaibli l’Argentine mais elle ne suffit pas à expliquer l’emprise espagnole. Sur l’ensemble du tournoi, l’Espagne n’a en effet encaissé qu’un but en sept rencontres. Rodri a par ailleurs été désigné meilleur joueur du Mondial tandis que la sélection portait à 38 matchs sa série d’invincibilité, établissant un nouveau record international. À cette récompense sportive s’est ajoutée une prime de 50 millions de dollars versée par la FIFA (sur une dotation globale de 871 millions).

Il convient de dire que le triomphe espagnol repose avant tout sur l’association de cadres expérimentés (tels Rodri ou Aymeric Laporte) et de jeunes talents comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Il révèle surtout la capacité du pays à renouveler ses effectifs sans sacrifier son identité collective.

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Un style en pleine évolution

Le cycle victorieux espagnol a commencé bien avant 2026. Entre 2008 et 2012, les équipes de Luis Aragonés puis de Vicente del Bosque ont effectivement réalisé un triplé inédit : l’Euro 2008, gagné 1-0 face à l’Allemagne après 44 ans de disette ; le Mondial 2010, remporté sur le même score contre les Pays-Bas grâce à un but d’Andrés Iniesta en prolongation ; puis l’Euro 2012, conclu par une démonstration contre l’Italie (4-0).

Après plusieurs années de transition, le titre obtenu en Ligue des nations en 2023 contre la Croatie a inauguré une nouvelle ère. À l’Euro 2024, l’Espagne a de plus accompli un parcours parfait, couronné le 14 juillet à Berlin par une victoire 2-1 contre l’Angleterre, avec des buts de Nico Williams et Mikel Oyarzabal. Deux ans plus tard, le sacre mondial a confirmé cette renaissance. Avec quatre Championnats d’Europe (1964, 2008, 2012 et 2024), l’Espagne détient désormais le record continental et appartient aujourd’hui au cercle restreint des nations deux fois championnes du monde.

Son jeu a cependant évolué. Le fameux juego de posición (ou tiki-taka), fondé sur la possession, la maîtrise technique et l’occupation rationnelle de l’espace, n’a pas disparu mais s’est affranchi des lenteurs qui pouvaient autrefois le rendre stérile. La Roja y associe désormais la vitesse d’ailiers comme Nico Williams ou Lamine Yamal, une plus grande verticalité et un pressing immédiat après la perte du ballon. Elle a ainsi conservé sa grammaire tout en enrichissant son vocabulaire tactique.

« Elle a conservé sa grammaire tout en enrichissant son vocabulaire tactique. »

Le football espagnol change de genre

Il faut toutefois ajouter que cette puissance ne se conjugue plus seulement au masculin. Le 20 août 2023, l’équipe féminine a de fait remporté sa première Coupe du monde en battant l’Angleterre à Sydney (1-0) grâce à une réalisation d’Olga Carmona. Elle a ensuite gagné la première Ligue des nations de l’UEFA, en février 2024, face à la France (2-0).

Cette progression doit beaucoup au FC Barcelone féminin, devenu une référence européenne, ainsi qu’à une remarquable concentration de talents. Les Ballons d’or remportés par Alexia Putellas puis Aitana Bonmatí ont ainsi donné un visage international à cette révolution, tandis que Salma Paralluelo, Vicky López, Claudia Pina et Patricia Guijarro en incarnent la profondeur générationnelle. La détention simultanée des deux Coupes du monde offre par conséquent à l’Espagne une forme d’hégémonie globale sans précédent.

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Des pousses rouges pour une moisson dorée

Les succès des sélections seniors sont en réalité alimentés par une pépinière particulièrement productive. En 2024, l’Espagne a remporté les deux Championnats d’Europe des moins de 19 ans, masculin et féminin, avant que son équipe masculine des moins de 23 ans ne décroche l’or aux Jeux olympiques de Paris. Elle co-détient également, avec cinq titres, le record de triomphes à l’Euro Espoirs et demeure régulièrement présente dans les phases finales des compétitions des moins de 17 ans.

Cette continuité est favorisée par l’application de principes communs à toutes les catégories, parfois dès les moins de 15 ans. Lorsqu’ils rejoignent l’équipe première, Gavi, Pedri, Yamal ou Cubarsí connaissent ainsi déjà les exigences tactiques de la sélection. Les grandes canteras (centres de formation), comme La Masia à Barcelone, La Fábrica au Real Madrid, Zubieta à la Real Sociedad, Lezama à l’Athletic Bilbao ou Mareo au Sporting Gijón, privilégient la lecture du jeu et la prise de décision plutôt que les seules qualités physiques. Par ailleurs, les équipes réserves, autorisées à évoluer dans les divisions inférieures, facilitent le passage précoce au football senior.

L’encadrement constitue un autre avantage décisif pour notre voisin ibérique. L’Espagne compte environ 2 140 entraîneurs titulaires de la licence UEFA Pro et 12 720 détenteurs du niveau UEFA A, soit plus de 15 000 techniciens hautement qualifiés. La comparaison européenne est éloquente :

Pays Un entraîneur Pro pour… Coût licence A Coût licence Pro Espagne 21 824 habitants 1 100 à 1 200 € 1 200 à 1 500 € Allemagne 80 523 habitants ≈ 530 € jusqu’à 19 000 € Angleterre 263 515 habitants ≈ 4 300 € ≈ 11 600 €

Cette densité, la plus forte d’Europe, s’explique en grande partie par le coût accessible des formations espagnoles : là où un diplôme Pro peut atteindre 19 000 euros en Allemagne, il reste dix fois moins cher en Espagne.

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Des stades de jeu aux jeux d’influence

À l’approche du Mondial 2030, organisé conjointement avec le Portugal et le Maroc, l’Espagne transforme aussi ses infrastructures ; elle devrait fournir onze des stades du tournoi. Soutenu notamment par le programme LaLiga Impulso et le fonds CVC, cet effort comprend la métamorphose du stade Santiago-Bernabéu (désormais doté d’un toit rétractable et d’un système souterrain de conservation de la pelouse), ainsi que la reconstruction du Camp Nou, dont la capacité doit dépasser 104 000 places. Le Metropolitano (Madrid), San Mamés (Bilbao), La Cartuja (Séville), la Reale Arena (Saint-Sébastien), Balaídos (Vigo) et le Nou Mestalla (Valence) participent également à cette modernisation.

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L’enjeu dépasse d’ailleurs les enceintes sportives puisque les transports urbains, la connectivité numérique et les infrastructures hôtelières doivent bénéficier des investissements ainsi consentis. Le Mondial devient par voie de conséquence un accélérateur d’aménagement régional mais aussi une vitrine internationale.

Ajoutons que, selon les travaux de l’Institut royal Elcano (principal cercle de réflexion outre-Pyrénées), le football représente à lui seul environ 33 % de la couverture consacrée à l’Espagne dans la presse mondiale. Avec les autres disciplines, le sport explique de plus 50 % de sa présence médiatique internationale. Ainsi donc, durant la semaine du titre de 2026, les recherches Google associées au mot « Spain » ont progressé de 250 %. Une telle visibilité explique l’intégration de la diplomatie sportive parmi les priorités de la stratégie de diplomatie publique 2026-2028 : Rodri, Yamal, Aitana Bonmatí, Unai Simón ou Ferran Torres sont en effet devenus les ambassadeurs d’une Espagne jeune, diverse, innovante et compétitive.

« Le football représente à lui seul environ 33 % de la couverture consacrée à l’Espagne dans la presse mondiale. »

Une puissance qui sait compter ses buts

Le sport espagnol génère une activité estimée à 44,839 milliards d’euros, soit 3,28 % du produit intérieur brut, et soutient plus de 635 000 emplois directs ou indirects. Or, le football en constitue la locomotive. À titre d’exemple, la marque Real Madrid est évaluée à 1,525 milliard d’euros et occupe la première place mondiale parmi les clubs de ballon rond avec un indice de force de 94 sur 100 et la note AAA+ chez les agences de notation. De son côté, le FC Barcelone conserve la troisième position tandis que huit clubs espagnols figurent parmi les cinquante marques les plus valorisées pour un total de 4,145 milliards d’euros.

Les victoires des sélections renforcent en outre l’attractivité de LaLiga et son pouvoir de négociation pour la vente des droits audiovisuels, notamment en Amérique du Nord et en Asie. L’influence espagnole se mesure enfin à l’exportation de ses entraîneurs : Josep Guardiola, Mikel Arteta, Xabi Alonso, Unai Emery, Luis Enrique ou Roberto Martínez occupent ou ont récemment occupé des postes majeurs dans les clubs et les sélections du Vieux Continent.

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L’Espagne a donc fait de cette discipline bien davantage qu’un sport national. En reliant formation populaire, excellence tactique, essor du football féminin, investissements privés et diplomatie publique, elle est parvenue à bâtir une chaîne de puissance presque complète. À l’horizon 2030, son principal défi ne sera donc plus de gagner ponctuellement mais de préserver un modèle de suprématie.

« Son principal défi ne sera plus de gagner ponctuellement, mais de préserver un modèle de suprématie. »